Суд оправдал Труханова по делу о хищении завода "Краян"
9 июля, 2019, 17:23
Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы
Об этом сообщает "Думская".
Коллегия Малиновского районного суда оправдала мэра Одессы Геннадия Труханова по уголовному делу о незаконном завладении средствами при покупке одесским горсоветом по заведомо завышенной цене здания обанкротившегося завода "Краян".
- Напоминаем, мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривень из местного бюджета в связи с покупкой здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- 25 июня сообщалось, что обвинение просит для Геннадия Труханова наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на три года
- 8 июля суд по делу Труханова отклонил экспертизу, которая была главным доказательством следствия.
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