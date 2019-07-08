Суд по делу Труханова отклонил экспертизу, которая была главным доказательством следствия

8 июля, 2019, 20:59

Малиновский райсуд Одессы признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания, за которое, как утверждает следствие, горсовет заплатила вдвое больше

Об этом сообщает " Украинская правда".

Адвокат Труханова Александр Лысак подтвердил, что речь идет об экспертизе, которая установила стоимость здания.

"Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производным уже от этого", - пояснил адвокат.

Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно и отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.

Отмечается, что в материалах дела содержится строительно-техническая и оценочно-строительная экспертиза.

"Надо было проводить судебно-экономическую экспертизу, которая определяет сумму причиненного ущерба", - сказал Лысак.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре сказали, что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.

Защита утверждает, что городскому голове о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен. Поэтому, по мнению адвоката, Труханов вообще не получил статус подозреваемого и обвиняемого.

Адвокат Лысак предполагает, что приговор будет объявлен полностью в среду, 10 июля.

Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.