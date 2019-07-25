Усик рассказал, чего ожидает от следующего боя Ломаченко

25 июля, 2019, 10:02

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от поединка соотечественника Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла

Слова Усика приводит Mafiasportmedia.

"Каковы шансы я даю Ломаченко? Почему бы лучше не спросить, какие шансы у Кэмпбелла? Я просто хочу посмотреть этот бой, потому что наблюдать за тем, как боксирует Василий Ломаченко, это круче, что может быть в боксе. Кто является лучшим боксером в мире? Ломаченко, он лучший из лучших ", - заявил боксер.

Бой Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, а также WBC и The Ring.