Усик рассказал, чего ожидает от следующего боя Ломаченко
25 июля, 2019, 10:02
Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от поединка соотечественника Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла
Слова Усика приводит Mafiasportmedia.
"Каковы шансы я даю Ломаченко? Почему бы лучше не спросить, какие шансы у Кэмпбелла? Я просто хочу посмотреть этот бой, потому что наблюдать за тем, как боксирует Василий Ломаченко, это круче, что может быть в боксе. Кто является лучшим боксером в мире? Ломаченко, он лучший из лучших ", - заявил боксер.
Бой Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, а также WBC и The Ring.
- 24 июля украинский боксер Александр Усик заявил, что готов боксировать с обладателем пояса WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.
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