"Врать - как дышать": Аваков ответил Порошенко на обвинения в сторону полиции

30 июля, 2019, 10:32

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ложью обвинения пятого президента Украины Петра Порошенко в сторону полиции относительно препятствования его политсиле "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах

Об этом Аваков написал в Facebook.

"В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".

Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!

Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!" - написал Аваков.

При этом министр добавил, что "кончать по-беспределу" Порошенко "неправильно и нельзя".

"По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль", - подытожил Аваков.