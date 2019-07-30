//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Врать - как дышать": Аваков ответил Порошенко на обвинения в сторону полиции

"Врать - как дышать": Аваков ответил Порошенко на обвинения в сторону полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал ложью обвинения пятого президента Украины Петра Порошенко в сторону полиции относительно препятствования его политсиле "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах

Об этом Аваков написал в Facebook.

"В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". 

Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!

Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!" - написал Аваков.

При этом министр добавил, что "кончать по-беспределу" Порошенко "неправильно и нельзя".

"По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль", - подытожил Аваков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать