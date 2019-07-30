Порошенко обвинил полицию в работе против него на выборах

30 июля, 2019, 10:04

Об этом Порошенко сказал в интервью "Украинской правде" .

"Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции", - сказал Порошенко.

По словам пятого президента Украины, против его политсилы также работали группы, организованные изнутри страны.

"Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны. Удалось им нам помешать? Нет", - добавил Порошенко.

При этом он связал сторонников Шария с полицией.

"Их охраняла полиция, потому что они точно были причастны к власти. Я думаю, что эта технология будет еще не раз использована против оппонентов действующей власти. Но я этого не утверждаю, потому что наша тема несколько иная", - сказал Порошенко.

Напомним, на парламентских выборах "Европейская солидарность" прошла в Верховную Раду, получив 8,1% поддержки.