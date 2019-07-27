В "Слуге народа" нашли замену Супрун и Гриневич
Об этом Корниенко сообщил в интервью lb.ua.
По его словам, основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, а среди претендентов на должность министра образования и науки фигурирует Сергей Бабак - оба были избраны народными депутатами по спискам "Слуги народа".
"Не слышал о других кандидатурах, кроме Михаила Радуцкого. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат", - сказал Корниенко.
Также Корниенко рассказал, что Сергей Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром.
"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал Корниенко.
Он отметил, что Лилия Гриневич и Ульяна Супрун, вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но партия "Слуга народа" намерена продолжить их реформы.
"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу Новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудиировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - сказал Корниенко .
- 26 июля лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что медицина в Украине должна быть страховой , однако сейчас это не ко времени.
Читайте также
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
Читайте также
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-