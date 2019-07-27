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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" нашли замену Супрун и Гриневич

В "Слуге народа" нашли замену Супрун и Гриневич


фото: ukrinform.ua
Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что руководительница МЗ Ульяна Супрун и министр науки и образования Лилия Гриневич не останутся на своих должностях

Об этом Корниенко сообщил в интервью lb.ua.

По его словам, основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения, а среди претендентов на должность министра образования и науки фигурирует Сергей Бабак - оба были избраны народными депутатами по спискам "Слуги народа".

"Не слышал о других кандидатурах, кроме Михаила Радуцкого. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат", - сказал Корниенко.

Также Корниенко рассказал, что Сергей Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал Корниенко.

Он отметил, что Лилия Гриневич и Ульяна Супрун, вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но партия "Слуга народа" намерена продолжить их реформы.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу Новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудиировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - сказал Корниенко .

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