Молниеносный пит-стоп: в Формуле-1 установили невероятный рекорд
30 июля, 2019, 17:37
Механики команды Формулы-1 "Ред Булл" провели пит-стоп за 1,88 сек. и установили новый мировой рекорд
Об этом сообщает Формула-1 в twitter.
Во время Гран-при Германии механики австрийской команды "Ред Булл" провели техническое обслуживание болида Макса Ферстаппена из Нидерландов за 1,88 сек и установили новый мировой рекорд.
Предыдущее достижение было установлено две недели назад - тогда эти же механики потратили на пит-стоп другого пилота "Ред Булл" француза Пьера Гасли 1,91 секунды.
FASTEST F1 PIT STOP EVER! @redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany- Formula 1 (@ F1) July 29, 2019
With a new F1 world record time of 1.88s # F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg
- Напомним, 28 июля на Гран-при Германии лидер общего зачета чемпионата мир в автогонках Формула-1 британец Льюис Хэмилтон финишировал 11-м, а победил Макс Ферстаппен из Нидерландов .
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