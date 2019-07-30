Молниеносный пит-стоп: в Формуле-1 установили невероятный рекорд

30 июля, 2019, 17:37

Механики команды Формулы-1 "Ред Булл" провели пит-стоп за 1,88 сек. и установили новый мировой рекорд

Об этом сообщает Формула-1 в twitter.

Во время Гран-при Германии механики австрийской команды "Ред Булл" провели техническое обслуживание болида Макса Ферстаппена из Нидерландов за 1,88 сек и установили новый мировой рекорд.

Предыдущее достижение было установлено две недели назад - тогда эти же механики потратили на пит-стоп другого пилота "Ред Булл" француза Пьера Гасли 1,91 секунды.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! @redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany



With a new F1 world record time of 1.88s # F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg - Formula 1 (@ F1) July 29, 2019