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Espreso.tvСпортМолниеносный пит-стоп: в Формуле-1 установили невероятный рекорд

Молниеносный пит-стоп: в Формуле-1 установили невероятный рекорд


фото: REUTERS
Механики команды Формулы-1 "Ред Булл" провели пит-стоп за 1,88 сек. и установили новый мировой рекорд

Об этом сообщает Формула-1 в twitter.

Во время Гран-при Германии механики австрийской команды "Ред Булл" провели техническое обслуживание болида Макса Ферстаппена из Нидерландов за 1,88 сек и установили новый мировой рекорд.

Предыдущее достижение было установлено две недели назад - тогда эти же механики потратили на пит-стоп другого пилота "Ред Булл" француза Пьера Гасли 1,91 секунды.

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