Формула-1: зрелищная гонка Гран-при Германии завершилась сенсацией

28 июля, 2019, 18:51

На Гран-при Германии лидер общего зачета чемпионата мир в автогонках Формула-1 британец Льюис Хэмилтон финишировал 11-м, а победил Макс Ферстаппен из Нидерландов

Об этом сообщает "Укринформ".

Льюис Хэмилтон из "Месредеса", победивший накануне в квалификации, с первых кругов захватил лидерство. Однако в середине гонки на мокрой трассе британец допустил серию ошибок и в итоге финишировал лишь 11-м. Также сошли с трассы другие фавориты - финн Валттери Боттас ( "Мерседес") и монегаск Шарль Леклер ( "Феррари").

Победителем Гран-при Германии стал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), который умело воспользовался неудачами конкурентов. Это его седьмая победа в карьере. Второе место у Себастьяна Феттеля ( "Феррари"). При этом немец сумел подняться с последнего места после квалификации. Третье место у россиянина Даниила Квята ( "Торо Россо").

После 11-ти этапов первое место в общем зачете уверенно занимает Хэмилтон, который набрал 223 очка. Боттас второй - 184 очков. Ферстаппен третий - 162 очков.

BREAKING: Max Verstappen wins a dramatic #GermanGP



Sebastian Vettel claims P2 from P20 on the grid



Daniil Kvyat claims Toro Rosso's second ever F1 podium by finishing P3



WOW # F1 pic.twitter.com/wigBV6z0gs - Formula 1 (@ F1) July 28, 2019