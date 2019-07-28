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Espreso.tvСпортФормула-1: зрелищная гонка Гран-при Германии завершилась сенсацией

Формула-1: зрелищная гонка Гран-при Германии завершилась сенсацией


фото: REUTERS
На Гран-при Германии лидер общего зачета чемпионата мир в автогонках Формула-1 британец Льюис Хэмилтон финишировал 11-м, а победил Макс Ферстаппен из Нидерландов

Об этом сообщает "Укринформ".

Льюис Хэмилтон из "Месредеса", победивший накануне в квалификации, с первых кругов захватил лидерство. Однако в середине гонки на мокрой трассе британец допустил серию ошибок и в итоге финишировал лишь 11-м. Также сошли с трассы другие фавориты - финн Валттери Боттас ( "Мерседес") и монегаск Шарль Леклер ( "Феррари").

Победителем Гран-при Германии стал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), который умело воспользовался неудачами конкурентов. Это его седьмая победа в карьере. Второе место у Себастьяна Феттеля ( "Феррари"). При этом немец сумел подняться с последнего места после квалификации. Третье место у россиянина Даниила Квята ( "Торо Россо").

После 11-ти этапов первое место в общем зачете уверенно занимает Хэмилтон, который набрал 223 очка. Боттас второй - 184 очков. Ферстаппен третий - 162 очков.

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