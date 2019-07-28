Формула-1: зрелищная гонка Гран-при Германии завершилась сенсацией
Об этом сообщает "Укринформ".
Льюис Хэмилтон из "Месредеса", победивший накануне в квалификации, с первых кругов захватил лидерство. Однако в середине гонки на мокрой трассе британец допустил серию ошибок и в итоге финишировал лишь 11-м. Также сошли с трассы другие фавориты - финн Валттери Боттас ( "Мерседес") и монегаск Шарль Леклер ( "Феррари").
Победителем Гран-при Германии стал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), который умело воспользовался неудачами конкурентов. Это его седьмая победа в карьере. Второе место у Себастьяна Феттеля ( "Феррари"). При этом немец сумел подняться с последнего места после квалификации. Третье место у россиянина Даниила Квята ( "Торо Россо").
После 11-ти этапов первое место в общем зачете уверенно занимает Хэмилтон, который набрал 223 очка. Боттас второй - 184 очков. Ферстаппен третий - 162 очков.
BREAKING: Max Verstappen wins a dramatic #GermanGP- Formula 1 (@ F1) July 28, 2019
Sebastian Vettel claims P2 from P20 on the grid
Daniil Kvyat claims Toro Rosso's second ever F1 podium by finishing P3
WOW # F1 pic.twitter.com/wigBV6z0gs
- Напомним, 26 мая британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем самого престижного этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Монако.
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