Лидер "Динамо" заявил о желании выиграть чемпионат Украины

30 июля, 2019, 10:04

Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербичи рассказал о желании еще раз преодолеть "Шахтер" в чемпионате Украины

Слова Вербичи приводит sport.uа .

Нападающий "Динамо" Беньямин Вербичи уверен в следующих победах над донецким "Шахтером". Об этом форвард рассказал после победы над "горняками" в Суперкубке Украины.

"Гармаш просто on fire. Он лучший, серьезно. После этого матча лучший. Мы сделали" Шахтер "и еще сделаем. В этом году надо выиграть чемпионат", - отметил Вербичи.