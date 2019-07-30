Лидер "Динамо" заявил о желании выиграть чемпионат Украины
30 июля, 2019, 10:04
Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербичи рассказал о желании еще раз преодолеть "Шахтер" в чемпионате Украины
Слова Вербичи приводит sport.uа .
Нападающий "Динамо" Беньямин Вербичи уверен в следующих победах над донецким "Шахтером". Об этом форвард рассказал после победы над "горняками" в Суперкубке Украины.
"Гармаш просто on fire. Он лучший, серьезно. После этого матча лучший. Мы сделали" Шахтер "и еще сделаем. В этом году надо выиграть чемпионат", - отметил Вербичи.
- 28 июля в Одессе в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" и получило первый трофей нового сезона.
- 29 июля главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что в матче за Суперкубок Украины судья должен был назначать пенальти в ворота донецкого "Шахтера"
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