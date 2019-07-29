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Espreso.tvСпортХацкевич рассказал, как арбитр ошибся в матче с "Шахтером"

Хацкевич рассказал, как арбитр ошибся в матче с "Шахтером"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что в матче за Суперкубок Украины судья должен был назначать пенальти в ворота донецкого "Шахтера"

Слова специалиста передает официальный сайт "Динамо" .

"Шахтер" больше владел мячом и хорошо выходил из обороны в атаку, проводил стремительные комбинации, но они не воспользовались своими шансами, а мы - воспользовались своими. При этом хочется обратить внимание на эпизод с нарушением правил против Гармаша в штрафной "горняков", когда свисток арбитра промолчал. Понятно, что пока у нас VAR нет, но арбитр должен принимать правильные решения ", - сказал Хацкевич.

 

 

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