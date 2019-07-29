Viber набирает штат для офиса в Украине
Об этом в интервью НВ Бизнес сообщил CEO Viber Джамел АГАУ.
Согласно сообщениям, в украинский офис будет нанято 10-12 человек.
"У нас пока нет полноценного офиса в Украине. Хотя уже работает первый сотрудник - Евгений Боднар. Он отвечает за развитие бизнеса в Украине и создание партнерской экосистемы. Мы ищем еще несколько человек, чтобы создать команду. У нас есть такие команды в других странах. Например, в России, Сингапуре, США, Франции, Великобритании, на Филиппинах. Во всех странах, где мы планируем инвестиции ми инвестируем в команду людей для поддержки региона ", - сказал он.
По его словам, Viber ищет менеджеров по развитию бизнеса, которые будут вести переговоры с партнерами, специалистов по маркетингу, чтобы помочь локализовать сообщение компании на местных рынках, продакт-менеджеров, которые будут адаптировать функции Viber на локальном уровне.
Также АГАУ не исключил, что Viber откроет R & D офис в Украине.
"Возможно, но не в этом году. У нас есть большой R & D центр в Минске, в Беларуси, в котором работают более 120 инженеров. И в Rakuten Group является 120 инженеров в Одессе, которые работают на Rakuten Intelligence. Но если мы решим нанять инженеров для Viber, то, скорее всего, они будут работать в одном офисе в Одессе ", - сказал он.
Отметим, Viber - приложение для звонков и обмена сообщениями. Он является частью компании Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг.
- Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем японской компании Rakuten (учредитель мобильного приложения Viber) Хироши Микитани. Зеленский пригласил Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета .
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют