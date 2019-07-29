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Espreso.tvОбществоViber набирает штат для офиса в Украине

Viber набирает штат для офиса в Украине

Компания Rakuten Inc., которая является разработчиком над мобильным приложением Viber в Украине, ищет работников в украинский офис

Об этом в интервью НВ Бизнес сообщил CEO Viber Джамел АГАУ.

Согласно сообщениям, в украинский офис будет нанято 10-12 человек.

"У нас пока нет полноценного офиса в Украине. Хотя уже работает первый сотрудник - Евгений Боднар. Он отвечает за развитие бизнеса в Украине и создание партнерской экосистемы. Мы ищем еще несколько человек, чтобы создать команду. У нас есть такие команды в других странах. Например, в России, Сингапуре, США, Франции, Великобритании, на Филиппинах. Во всех странах, где мы планируем инвестиции ми инвестируем в команду людей для поддержки региона ", - сказал он.

По его словам, Viber ищет менеджеров по развитию бизнеса, которые будут вести переговоры с партнерами, специалистов по маркетингу, чтобы помочь локализовать сообщение компании на местных рынках, продакт-менеджеров, которые будут адаптировать функции Viber на локальном уровне.

Также АГАУ не исключил, что Viber откроет R & D офис в Украине.

"Возможно, но не в этом году. У нас есть большой R & D центр в Минске, в Беларуси, в котором работают более 120 инженеров. И в Rakuten Group является 120 инженеров в Одессе, которые работают на Rakuten Intelligence. Но если мы решим нанять инженеров для Viber, то, скорее всего, они будут работать в одном офисе в Одессе ", - сказал он.

Отметим, Viber - приложение для звонков и обмена сообщениями. Он является частью компании Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг.

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