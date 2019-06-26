Зеленский пригласил основателя Viber в состав инвестиционного совета
26 июня, 2019, 09:53
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем японской компании Rakuten (известной в Украине как Viber) Хироши Микитани
По итогам встречи, Зеленский пригласил Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, сообщает пресс-служба президента.
На встрече обсудили планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине, в частности расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.
Хироши Микитани же "одобрительно отозвался об инициативе Владимира Зеленского "Государство в смартфоне "и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца", говорится в сообщении.
- Напомним, инвестиционный совет - это совещательный орган, который возглавляет президент. Ее основной задачей является привлечение инвестиций в экономику Украины.
- 24 июня Зеленский назначил основателя волонтерской организации "Народный проект" Давида Арахамия секретарем инвестиционного совета.
- Также Зеленский оставил в инвестиционной совете премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра экономического развития Степана Кубива, министерку финансов Оксану Маркарову и председателя Нацбанка Якова Смолия.
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