Зеленский пригласил основателя Viber в состав инвестиционного совета

26 июня, 2019, 09:53

По итогам встречи, Зеленский пригласил Хироши Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, сообщает пресс-служба президента.

На встрече обсудили планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине, в частности расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Хироши Микитани же "одобрительно отозвался об инициативе Владимира Зеленского "Государство в смартфоне "и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, поскольку Viber является неотъемлемой частью смартфона почти каждого украинца", говорится в сообщении.