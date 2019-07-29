У Зеленского предлагают увеличить программу субсидий: для еще 1 млн семей
Об этом он сказал в интервью " РБК-Украина ".
"Что мы точно можем делать и это не зависит от цены газа - это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии ", - заявил представитель президента.
"По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым может предоставляться адресная помощь. Среди того миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым более 70 лет, потому что это незащищенная категория", - добавил он.
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Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
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До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий , в котором показано размер субсидии за все периоды.
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По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике «государство-гражданин-производитель услуги".
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Кабмин рассчитывает провести монетизацию субсидий в 2019 году в три этапа .
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В бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии , а также их монетизация.
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Ранее министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что с марта жилые субсидии в Украине будут выплачивать еще и наличными .
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6 февраля Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.
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