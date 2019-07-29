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Espreso.tvОбществоУ Зеленского предлагают увеличить программу субсидий: для еще 1 млн семей

У Зеленского предлагают увеличить программу субсидий: для еще 1 млн семей

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус предлагает внести изменения в систему начисления субсидий на оплату коммунальных услуг, которые позволят распространить ее на 1 млн семей

Об этом он сказал в интервью " РБК-Украина ".

"Что мы точно можем делать и это не зависит от цены газа - это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии ", - заявил представитель президента.

"По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым может предоставляться адресная помощь. Среди того миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым более 70 лет, потому что это незащищенная категория", - добавил он.

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