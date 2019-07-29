Эстонский министр посоветовал президенту отменить встречу с Путиным

29 июля, 2019, 21:57

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать приглашение, высланное президенту России Владимиру Путину, из-за подавления протестных акций в Москве

Об этом сообщает портал ERR.

По словам министра, из-за подавления протестных акций в Москве Кальюлайд следует отозвать приглашение Путину посетить финно-венгерский конгресс в Тарту.

"В Москве снова силой разогнали акцию протеста, для которой нужна элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отозвать свое приглашение Путину посетить Эстонию", - написал Лукас в Facebook.

Примерно через 20 минут после публикации министр культуры удалил свой пост.