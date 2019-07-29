Эстонский министр посоветовал президенту отменить встречу с Путиным
29 июля, 2019, 21:57
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать приглашение, высланное президенту России Владимиру Путину, из-за подавления протестных акций в Москве
Об этом сообщает портал ERR.
По словам министра, из-за подавления протестных акций в Москве Кальюлайд следует отозвать приглашение Путину посетить финно-венгерский конгресс в Тарту.
"В Москве снова силой разогнали акцию протеста, для которой нужна элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отозвать свое приглашение Путину посетить Эстонию", - написал Лукас в Facebook.
Примерно через 20 минут после публикации министр культуры удалил свой пост.
- Напомним, российская полиция задержала около тысячи демонстрантов, собравшихся в субботу в центре Москвы требовать свободных и справедливых выборов.
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- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи в апреле с российским лидером Владимиром Путиным сообщила, что она пригласила его посетить всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в Тарту летом следующего года.
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