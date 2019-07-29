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Espreso.tvОбществоЭстонский министр посоветовал президенту отменить встречу с Путиным

Эстонский министр посоветовал президенту отменить встречу с Путиным

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать приглашение, высланное президенту России Владимиру Путину, из-за подавления протестных акций в Москве

Об этом сообщает портал ERR.

По словам министра, из-за подавления протестных акций в Москве Кальюлайд следует отозвать приглашение Путину посетить финно-венгерский конгресс в Тарту.

"В Москве снова силой разогнали акцию протеста, для которой нужна элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отозвать свое приглашение Путину посетить Эстонию", - написал Лукас в Facebook.

Примерно через 20 минут после публикации министр культуры удалил свой пост.

  • Напомним, российская полиция задержала около тысячи демонстрантов, собравшихся в субботу в центре Москвы требовать свободных и справедливых выборов.
  • Арестованного оппозиционного политика Алексея Навального перевели из тюрьмы в больницу. Один из его врачей подозревает, что проблемы со здоровьем у Навального возникли из-за отравления неизвестным веществом.
  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи в апреле с российским лидером Владимиром Путиным сообщила, что она пригласила его посетить всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в Тарту летом следующего года.
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