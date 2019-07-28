Задержанного российского оппозиционера Навального госпитализировали со странными симптомами
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру поставили диагноз "острая аллергическая реакция": у него сильный отек лица и покраснение кожи. Ярмыш добавила, что за всю жизнь у Навального ни на что не было столь сильной аллергии.
Соратник Навального Леонид Волков рассказал, что сидел в той же камере спецприемника в течение 28 суток в июне 2019 года и сразу после выхода на свободу имел схожие симптомы.
"Провалялся неделю на антигистаминных препаратах. Думали - аллергия. Но, судя по всему, у Алексея ровно такие же симптомы, и это какая-то странная аллергия", - отметил он.
Волков добавил, что не видит оснований для конспирологических теорий, но предполагает, что причиной является антисанитария в спецприемнике.
- Напомним, 24 июля полиция Москвы задержала оппозиционного политика Алексея Навального возле его дома.
Читайте также
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
Читайте также
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель