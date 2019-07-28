Задержанного российского оппозиционера Навального госпитализировали со странными симптомами

28 июля, 2019, 16:51

Российский оппозиционер Алексея Навального, который отбывает административный арест в Москве, госпитализирован с симптомами острой аллергической реакции

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру поставили диагноз "острая аллергическая реакция": у него сильный отек лица и покраснение кожи. Ярмыш добавила, что за всю жизнь у Навального ни на что не было столь сильной аллергии.

Соратник Навального Леонид Волков рассказал, что сидел в той же камере спецприемника в течение 28 суток в июне 2019 года и сразу после выхода на свободу имел схожие симптомы.

"Провалялся неделю на антигистаминных препаратах. Думали - аллергия. Но, судя по всему, у Алексея ровно такие же симптомы, и это какая-то странная аллергия", - отметил он.

Волков добавил, что не видит оснований для конспирологических теорий, но предполагает, что причиной является антисанитария в спецприемнике.