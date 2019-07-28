Руководитель полиции Днепропетровщины отреагировал на требование Зеленского об отставке

28 июля, 2019, 19:23

Руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря, обвиняемый в превышении служебных полномочий, отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку

Об этом Глуховеря написал в facebook.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о разрешении конфликта. Сейчас дам показания и объяснения по этому делу следователям", - написал Глуховеря.

27 июля появилось видео с нагрудной камеры патрульного, который остановил служебный Range Rover Глуховери. Водитель отказался признать нарушение и пытался уехать с места событий. Затем туда прибыли бойцы спецподразделения КОРД, которые задержали патрульный экипаж. По данным СМИ, инцидент произошел в сентябре 2018 года.