"Динамо" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч за Суперкубок Украины
"Динамо" - "Шахтер"
28 июля, Одесса, стадион "Черноморец"
Начало - 21:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
В прошлом сезоне "Шахтер" сделал "золотой дубль" и выиграл золотые медали чемпионата Украины и национальной кубок. "Динамо" финишировали в премьер лиге вторым и получил право поспорить за суперкубок.
"Шахтер" начинает сезон под руководством нового главного тренера - Паулу Фонсеку на этом посту заменил другой португалец - Луиш Каштру.
В 2018 году обладателем трофея стало "Динамо", которое в Одессе одолело "Шахтер" со счетом 1:0. В общем киевляне выигрывали Суперкубок 7 раз, а "Шахтер" становился победителем стартового матча сезона 8 раз.
- 19 июля стало известно, что в матче за Суперкубок Украины за "Динамо" против "Шахтера" не сможет сыграть испанский форвард Фран Соль.
- 18 июля "Динамо" начало подготовку к матчу за Суперкубок Украины с "Шахтером" без Виктора Цыганкова.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют