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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины

"Динамо" - "Шахтер": Где и когда смотреть матч за Суперкубок Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня в Одессе матчем за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" открывается новый футбольный сезон

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч за Суперкубок Украины

"Динамо" - "Шахтер"

28 июля, Одесса, стадион "Черноморец"

Начало - 21:00

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

В прошлом сезоне "Шахтер" сделал "золотой дубль" и выиграл золотые медали чемпионата Украины и национальной кубок. "Динамо" финишировали в премьер лиге вторым и получил право поспорить за суперкубок.

"Шахтер" начинает сезон под руководством нового главного тренера - Паулу Фонсеку на этом посту заменил другой португалец - Луиш Каштру.

В 2018 году обладателем трофея стало "Динамо", которое в Одессе одолело "Шахтер" со счетом 1:0. В общем киевляне выигрывали Суперкубок 7 раз, а "Шахтер" становился победителем стартового матча сезона 8 раз.

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