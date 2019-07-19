"Динамо" перед матчем с "Шахтером" потеряло еще одного лидера
19 июля, 2019, 13:44
В матче за Суперкубок Украины за "Динамо" против "Шахтера" не сможет сыграть испанский форвард Фран Соль
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По информации источника, испанец, который получил травму на сборе киевлян, не успеет восстановиться до стартового матча нового сезона. Также форвард не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Украины с "Карпатами".
Игра за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 28 июля в Одессе.
- 18 июля стало известно, что "Динамо" начало подготовку к матчу за Суперкубок Украины с "Шахтером" без Виктора Цыганкова.
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