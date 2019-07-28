МИД Украины назвал циничным визит Медведева в Крым на парад оккупационного флота
Об этом говорится в заявлении МИД.
"Указанная поездка, которая началась 28 июля, происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита - участие в параде оккупационного флота России", - заявили в МИД.
"Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г.. Севастополь", - подчеркнули в ведомстве.
Также в МИД добавили, что попытки российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.
"Еще раз обращаем внимание, что вся полнота ответственности за негативные для Автономной Республики Крым и Севастополь последствия временного присутствия на Крымском полуострове российских оккупационных администраций в соответствии с нормами международного права возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта", - заявили в министерстве.
- Напомним, 10 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о возможности засекретить часть данных в российском Едином государственном реестре юридических лиц, что позволит России скрыть информацию о компаниях в оккупированном Крыму и подсанкционных фирм.
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