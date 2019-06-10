Россия закрывает данные о компаниях в оккупированном Крыму и подсанкционные фирмы
10 июня, 2019, 22:44
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о возможности засекретить часть данных в российском Едином государственном реестре юридических лиц
Об этом сообщает проект "Крим.Реалии".
Согласно постановлению, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт для компаний, в отношении которых действуют иностранные санкции, компаний уполномоченных банков для гособоронзаказа и компаний, которые находятся, работают или зарегистрированы в оккупированном Крыму.
Так, закрытие информации возможно по филиалах и представительствах юридического лица в Крыму, а также в отношении совладельцев, руководителей компании и лицензий, которые имеет фирма.
- Напомним, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Педро Серрано заявил, что ЕС намерен продлить санкции против России из-за агрессии в Украине.
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