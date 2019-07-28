Епифаний поздравил православных христиан с праздником Крещения Киевской Руси: "Трудимося сегодня для развития Церкви и Украины, боремся со злом в себе и окружающем мире"
Слова его поздравления размещены на официальной странице митрополита на Faсebook.
"Еспресо" приводит их полностью
Дорогие братья и сестры! Поздравляю Вас с Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1031-летием крещения Киевской Руси-Украины! Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит - каждого из нас.
Он был язычником, который сознательно стал христианином, сластолюбцем, который стал образцом нравственной жизни и добродетелей. Князь Владимир оставил в наследство потомкам великую державу, иметь хорошие отношения с которой считали за благо все соседние страны. Он доказал, что воля человека к познанию истины и желание воплощать ее в своей жизни сильнее обстоятельства места и времени. Хотя, к сожалению, этим не раз мы оправдываем то, что должным образом не боремся со злом в самих себе и в окружающем мире. Пример святого доказывает, что можно победить свои греховные страсти и просто жизненные негативные привычки и других направить ко благу.
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Чтобы выбрать правильный путь в будущее, надо хорошо знать свое прошлое. Выбор православной веры, сделанный его бабушкой - святой Ольгой, был для Владимира одним из важных аргументов в пользу собственного решения, поэтому и мы должны делать выводы для настоящего и своего будущего.
Какие? Кто искренне стремится познать истину и воплотить ее в жизнь - может это сделать! Кто искренне желает отвергнуть греховную жизнь и достичь святости - не будет остановлен на этом пути никакими обстоятельствами. Трудимося сегодня для развития Церкви и Украины, боремся со злом в себе и окружающем мире, зная, что ни одно доброе дело не напрасно, и все, чего не хватает нам самим, Своей благодатью укрепит и дополнит Господь! С праздником!
- Напомним, по случаю 1031-летия Крещения Руси-Украины сегодня в Киеве будет проводиться крестный ход .
- Епифаний, в частности, уже не провел праздничную литургию в Святой Софии.
- Планируется, что затем религиозные деятели и верующие ПЦУ двинутся к памятнику Владимиру над Днепром.
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