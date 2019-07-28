По случаю 1031-летия Крещения Руси-Украины в Киеве проводится крестный ход
28 июля, 2019, 09:37
В воскресенье, 28 июля 2019 года, Православная церковь Украины проводит ежегодный крестный ход, посвященный дню равноапостольного князя Владимира и празднику Крещения Руси
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