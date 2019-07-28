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Espreso.tvОбществоПо случаю 1031-летия Крещения Руси-Украины в Киеве проводится крестный ход

По случаю 1031-летия Крещения Руси-Украины в Киеве проводится крестный ход

В воскресенье, 28 июля 2019 года, Православная церковь Украины проводит ежегодный крестный ход, посвященный дню равноапостольного князя Владимира и празднику Крещения Руси

Процессией руководит митрополит Епифаний.

Видео главных событий ходы можно увидеть на его официальной странице в Facebook.

 

Епифаний, в частности, уже провел праздничную литургию в Святой Софии.

Планируется, что затем религиозные деятели и верующие ПЦУ двинутся к памятнику Владимиру над Днепром.

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