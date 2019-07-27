Волкер высказался относительно возможного визита Трампа в Украину

27 июля, 2019, 15:19

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер не исключает возможности визита главы Белого дома Дональда Трампа в Киев

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Волкер на брифинге в Киеве заявил, что не исключает возможности визита Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого - это потребовало бы серьезных усилий. Я не стал бы ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", - сказал Волкер.

Он отметил, что дипломаты США также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.