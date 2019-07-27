Волкер высказался относительно возможного визита Трампа в Украину
27 июля, 2019, 15:19
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер не исключает возможности визита главы Белого дома Дональда Трампа в Киев
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Волкер на брифинге в Киеве заявил, что не исключает возможности визита Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени.
"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого - это потребовало бы серьезных усилий. Я не стал бы ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", - сказал Волкер.
Он отметил, что дипломаты США также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.
- 26 июля Волкер вместе с постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом встретился с Зеленским, а также вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетил район проведения операции объединенных сил .
- 27 июля Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Украина заняты приготовлением официального посещения Вашингтона президентом Владимиром Зеленским.
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