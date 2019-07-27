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Espreso.tvОбществоВолкер: нужно больше пунктов перехода через линию фронта

Волкер: нужно больше пунктов перехода через линию фронта


фото: Владислав Мусієнко / Укрінформ
Соединенные Штаты приветствуют усилия сторон вооруженного конфликта на Добнассе, направленные на соблюдение соглашения о постоянном прекращении огня

Об этом в субботу, 27 июля 2019 года, на брифинге в Киеве сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Еспресо.TV .

По его словам, подобно тому, как был разведен силы и средства поражения в районе Станицы Луганской, следует поступить и на других участках фронта.

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Кроме того, есть необходимость в увеличении количества контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения (КПВВ).

"Чтобы люди получили возможность передвигаться", - подчеркнул он.

  • 25 июля Волкер прибыл в Украину и по итогам недавних досрочных парламентских выборов провел переговоры с лидером партии "Европейская солидарность", пятым президентом Украины Петром Порошенко и лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
  • 26 июля Волкер вместе с постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом встретился с Зеленским, а также вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетил район проведения Операции объединенных сил .
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