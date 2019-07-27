Волкер: нужно больше пунктов перехода через линию фронта
27 июля, 2019, 12:59
Соединенные Штаты приветствуют усилия сторон вооруженного конфликта на Добнассе, направленные на соблюдение соглашения о постоянном прекращении огня
Об этом в субботу, 27 июля 2019 года, на брифинге в Киеве сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Еспресо.TV .
По его словам, подобно тому, как был разведен силы и средства поражения в районе Станицы Луганской, следует поступить и на других участках фронта.
Читайте также: "России нельзя спускать все с рук". Что надо знать о представителе США по Украине Курте Волкеру
Кроме того, есть необходимость в увеличении количества контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения (КПВВ).
"Чтобы люди получили возможность передвигаться", - подчеркнул он.
- 25 июля Волкер прибыл в Украину и по итогам недавних досрочных парламентских выборов провел переговоры с лидером партии "Европейская солидарность", пятым президентом Украины Петром Порошенко и лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
- 26 июля Волкер вместе с постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом встретился с Зеленским, а также вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетил район проведения Операции объединенных сил .
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют