Волкер: нужно больше пунктов перехода через линию фронта

27 июля, 2019, 12:59

Соединенные Штаты приветствуют усилия сторон вооруженного конфликта на Добнассе, направленные на соблюдение соглашения о постоянном прекращении огня

Об этом в субботу, 27 июля 2019 года, на брифинге в Киеве сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Еспресо.TV .

По его словам, подобно тому, как был разведен силы и средства поражения в районе Станицы Луганской, следует поступить и на других участках фронта.

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Кроме того, есть необходимость в увеличении количества контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения (КПВВ).

"Чтобы люди получили возможность передвигаться", - подчеркнул он.