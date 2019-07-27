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Espreso.tvОбществоМы делаем все, чтобы подготовить энергосистему к отопительному сезону, - Гройсман

Мы делаем все, чтобы подготовить энергосистему к отопительному сезону, - Гройсман


фото: kmu.gov.ua
Правительство Украины, несмотря на переходный период формирования нового большинства парламента и нового правительства, работает и делает все от него зависящее, чтобы подготовить энергосистему страны к отопительному сезону

Об этом вечером в пятницу, 26 июля 2019 года, в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV .

"Страну нужно подготовить к отопительному сезону. Делаем все планово, делаем все, чтобы создать запасы, подготовить атомную энергетику, сделать все процедуры НАК" Нафтогаз ", - рассказал Гройсман.

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Он также отметил, что сейчас НАК "Нафтогаз Украины" закупает газ по приемлемой цене.

Его будут продавать потребителям так же по приемлемой цене, добавил премьер.

  • 11 июля стало известно, что по поручению Гройсмана компания "Нафтогаз Украины" обязана в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 куб. м . Причина - целенаправленная политика правительства и мировые и новые тенденции.
  • Как отметил 13 июля Гройсман, начиная с мая этого года, в Украине третий месяц подряд снижаются цены на газ. Также он надеется, что снижение будет иметь место и в августе.

 

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