Мы делаем все, чтобы подготовить энергосистему к отопительному сезону, - Гройсман

27 июля, 2019, 10:33

Правительство Украины, несмотря на переходный период формирования нового большинства парламента и нового правительства, работает и делает все от него зависящее, чтобы подготовить энергосистему страны к отопительному сезону

Об этом вечером в пятницу, 26 июля 2019 года, в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV .

"Страну нужно подготовить к отопительному сезону. Делаем все планово, делаем все, чтобы создать запасы, подготовить атомную энергетику, сделать все процедуры НАК" Нафтогаз ", - рассказал Гройсман.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

Он также отметил, что сейчас НАК "Нафтогаз Украины" закупает газ по приемлемой цене.

Его будут продавать потребителям так же по приемлемой цене, добавил премьер.