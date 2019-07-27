Экс-начальнику Одесской полиции Головину присудили домашний арест

27 июля, 2019, 07:54

Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрал вечером в пятницу, 26 июля 2019 года, Соломенский районный суд Киева бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области генералу полиции третьего ранга Дмитрию Головину

Заседание по этому поводу продолжалось более 6 часов, передает Эспрессо.TV со ссылкой на одесскую газету Думская.net .

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили судью отправить Головина в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог в размере 23 млн грн. Мол, есть риск, что он прячется на оккупированной территории Луганской области, откуда родом и где раньше работал.

Адвокаты, среди которых Татьяна Сягровець (отстаивала интересы родителей детей, погибших в "Виктории"), говорили о невиновности генерала и просили освободить его под личное обязательство. Защитники считают, что полицейского задержали незаконно. Сам он тоже не признает своей вины.

В результате суд отказал следствию и отправил экс-начальника ГУНП в Одесской области под домашний арест.

Прокуратура намерена обжаловать это решение в апелляции.

Справка

Головина задержали 25 июля . Подозревают в том, что он якобы санкционировал перемещения значительного количества арестованных сигарет стоимостью 55 млн грн с одного частного склада на другой, после чего табачные изделия исчезли. Дело расследовала фискальная служба, сам начальник ГУНП никаких документов о перемещении груза не подписывал.

Генерал руководил полицией Одесщины при президентстве Порошенко.

Обозреватели называют его дело политически мотивированным.