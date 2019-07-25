В Одессе выдвинули подозрение экс-главе Нацполиции, - САП

25 июля, 2019, 17:29

25 июля правоохранители задержали бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина по подозрению в хищении в особо крупных размерах

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в заметке на Facebook.

По данным САП, задержанному Дмитрию Головину сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины, то есть в совершении завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В САП сообщили обстоятельства дела.

"11 ноября 2017 года установленная группа лиц по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла на территорию Украины, а именно в зону деятельности таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни ГФС, семь контейнеров с табачными изделиями", - говорится в сообщении.

В дальнейшем работниками ГПУ указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на склад, находившийся в г. Одесса для дальнейшего хранения.

Фактически табачные изделия вывезены из склада, где хранились и были перемещены на другой склад, указанный руководством ГУ НП, откуда они через короткий промежуток времени исчезли.

В ходе следствия, схема по "победному" изъятию высоколиквидных товаров правоохранителями и дальнейшей передаче их на хранение является распространенной схемой ввоза нерастаможенных товаров на таможенную территорию Украины, которая заканчивается, как правило, "уничтожением на основании постановления суда" соответствующих товаров или их "потерей".

Досудебное расследование продолжается. Следствием установлено, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, пока скрывается за границей.