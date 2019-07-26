Весь муниципальный транспорт Киева подключен к системе электронного билета
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян:
"За 98 дней до окончания тестовой эксплуатации электронного билета 1326 единиц наземного транспорта КП "Киевпастранс", а это 100%, оборудованы приборами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card", - сообщил он.
Также уже адаптированы турникеты скоростного трамвая, городской электрички и Киевского метрополитена.
Напомним, в тестовом режиме электронный билет запустили в октябре 2018 года.
Поэтому теперь э-билет уже работает в таком городском транспорте:
- метрополитен;
- трамваи (включая скоростной трамвай)
- троллейбусы;
- автобусы;
- фуникулер;
- городская электричка.
Воспользоваться системой можно, купив Kyiv Smart Card или одноразовый QR-код на проезд.
Карта продается в кассах на станциях метрополитена, в точках "Т-Киоск" и терминалах самообслуживания.
Также карту можно зарегистрировать в приложении SmartCity (iOS и Android) и пользоваться проездными оттуда. В приложении можно купить и QR-билеты.
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