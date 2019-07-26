Весь муниципальный транспорт Киева подключен к системе электронного билета

26 июля, 2019, 14:08

100% муниципального транспорта в Киеве оборудовано приборами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян:

"За 98 дней до окончания тестовой эксплуатации электронного билета 1326 единиц наземного транспорта КП "Киевпастранс", а это 100%, оборудованы приборами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card", - сообщил он.

Также уже адаптированы турникеты скоростного трамвая, городской электрички и Киевского метрополитена.

Напомним, в тестовом режиме электронный билет запустили в октябре 2018 года.

Поэтому теперь э-билет уже работает в таком городском транспорте:

метрополитен;

трамваи (включая скоростной трамвай)

троллейбусы;

автобусы;

фуникулер;

городская электричка.

Воспользоваться системой можно, купив Kyiv Smart Card или одноразовый QR-код на проезд.

Карта продается в кассах на станциях метрополитена, в точках "Т-Киоск" и терминалах самообслуживания.

Также карту можно зарегистрировать в приложении SmartCity (iOS и Android) и пользоваться проездными оттуда. В приложении можно купить и QR-билеты.

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