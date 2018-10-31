Без “передайте за проезд”. Что стоит знать о едином билете в Киеве

1 ноября, 2018, 12:54

Ульяна Букатюк

Уже с 1 ноября в Киеве должна заработать система единого билета. Что это такое, где и за сколько его купить и как все будет работать

Похоже, что времена, когда мультифункциональный водитель маршрутки одновременно рулит, говорит по телефону, считает пассажиров и отдает сдачу за проезд, отходят в прошлое.

Киевлянам и гостям столицы стоит готовиться к переменам в общественном транспорте. Ведь с 1 ноября в столице наконец должна заработать система единого билета. Правда, пока в тестовом режиме. Запланировано, что полноценно система должна “запустится” уже в ноябре 2019 года.

То как теперь изменится оплата проезда в столице

Что такое единый билет и зачем он

Купив единый билет, можно пользоваться всеми видами городского транспорта. Это может быть одноразовый талон. Однако чаще это специальная проездная карточка, которую надо раз купить и дальше пополнять. Также это может быть “виртуальный” билет, когда оплачивать проезд можно с телефона или другого устройства.

“Для пассажиров единый билет на все виды транспорта – это удобство и комфорт. Е-билет – это и повышение уровня безопасности на дороге. Водитель сможет полностью сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях, а не работать параллельно еще и кондуктором”, – пояснил мэр Киева Виталий Кличко во время Kyiv Smart City Forum 2018.

Еще одну выгоду внедрения е-билета называет министр инфраструктуры Владимир Омелян:

“Почему это важно? Потому что наличные деньги – это плохой учет и большие возможности для злоупотреблений. А наличные от пассажирских перевозок в общественном транспорте – это миллионы гривен в день, значительная часть которых девается неизвестно куда. А должна идти на новый транспорт и комфорт и безопасность для пассажиров”.

Мы писали, как работает система единого билета в Таллинне, где с его помощью жители имеют возможность ездить бесплатно. Украинская система единого билета разрабатывалась по примеру эстонской.

Еще в январе 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №4121, которым внедряется автоматизированная системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

В части украинских населенных пунктов выгодами е-билета уже пользуются. Например, такая система действует в Тернополе, Мукачево, Белой Церкви и Немишаєво.

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А вот столица идет к этому долгое время. Сначала внедрения е-билета обещали с 1 апреля 2018 года. Затем запуск системы отложили до 14 июля. И вот с 1 ноября 2018 по 30 октября 2019 года система будет работать в тестовом режиме, а уже с ноября следующего года - должна полноценно.

Где и как будет работать билет

Ожидается, что электронный билет будет работать в киевском метро, скоростных трамваях, фуникулерах, в наземном муниципальном транспорте, а также в более чем 150 маршрутках столицы.

Воспользоваться выгодами единого билета можно будет с помощью:

одноразового талончика с QR-кодом;

пластиковой карточки, которая работает по принципу карт для метро (есть возможность удешевлять поездки в зависимости от количества: чем больше, тем дешевле);

банковской карты;

"Карточки киевлянина" (в таком случае пассажиры будут получать скидку 50 копеек).

Достаточно предварительно или уже в транспорте купить билет и активировать его в специальном устройстве - валидаторе.

Это такой аппарат (обычно оранжевого цвета), который будет встречать вас почти у каждых дверей в общественном транспорте. Возможно, вы уже успели увидеть валидаторы в городском транспорте, ведь их активно устанавливают в последние недели.

На первых этапах внедрения е-билетов останется возможность покупать их у кондукторов. Последние, к слову, будут помогать пассажирам пользоваться соответствующими техническими средствами.

Впоследствии кондукторы должны переквалифицироваться в контролеров. С помощью специальных устройств они будут иметь возможность мгновенно выяснить, завалидированный ли ваш билет.

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Где и за сколько купить билеты

В целом стоимость проезда в транспорте Киева остается на уровне 8 грн. Поэтому для разовой поездки гостям города или тем, кто редко пользуется городским транспортом, можно купить одноразовый талон с QR-кодом. Их можно будет купить в автоматах IBox на остановках, киосках "Союзпечать" и Т-киосках, а также в банковских терминалах. QR-код нужно будет поднести к сканеру и дождаться подтверждения оплаты.

В случае регулярного передвижения по городу целесообразнее приобрести многоразовую пластиковую карточку. Приобрести ее можно будет в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, Туринфо, Т-Киоск) и терминалах. Цена карты составит около 40-50 гривен. Пополнить ее можно будет в терминалах с помощью банковской карты или наличных.

На сайте Киевпастранса есть перечень адресов, по которым должны быть расположены киоски с билетами. Пока их в списке 400.

В перспективе внедрение также оплата с помощью банковских карт с бесконтактной оплатой, а смартфона с установленным приложением, а также социальной картой, карточкой киевлянина, студенческим и ученическим билетом.

Известно, что в случае расчета “Карточкой киевлянина” пассажиры будут получать скидку 50 копеек. В перспективе до этой карты будет привязана чуть ли не всю жизнь жителя города, например, кроме оплаты проезда, с ее помощью можно будет записаться к врачу или заказывать какие-то выписки.

Что делать льготникам

Для льготной категории населения предусмотрены электронные билеты, которые они смогут получать бесплатно.

Это должно избавить их от дискриминации, как вот сейчас, когда водитель отказывает в бесплатном проезде, мол, уже есть два льготника.

Но важно, чтобы льготные категории населения прикладывали карточки к валидаторам, ведь это даст возможность посчитать их количество и решить проблему компенсаций.

Поэтому, вероятно, электронный билет наконец даст толчок для запуска монетизации транспортных льгот, когда вместо бесплатного проезда льготники будут получать "живые" деньги.

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