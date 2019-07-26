"Российский след": в Сенате Италии обсудили дело Виталия Маркива
26 июля, 2019, 10:43
Итальянские адвокаты и члены итальянской "Радикальной партии" провели брифинг в Сенате на тему "Российский след: дело Виталия Маркива как тревожный звонок о состоянии итальянского правосудия"
Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.
Итальянский адвокат и защитник Маркива заявил, что это дело стало сигналом "предвзятости, заидеологизированности и других недостатков итальянской судебной системы".
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Глава союза адвокатов-криминалистов отметил, что "сигналы болезни, озвученные адвокатом, должны стать предметом особого внимания всего итальянского общества".
Напомним, 12 июля итальянский суд в Павии приговорил бойца Национальной гвардии Виталия Маркива к 24 годам заключения за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли, который был в Славянске.
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