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Espreso.tvОбщество"Российский след": в Сенате Италии обсудили дело Виталия Маркива

"Российский след": в Сенате Италии обсудили дело Виталия Маркива

Итальянские адвокаты и члены итальянской "Радикальной партии" провели брифинг в Сенате на тему "Российский след: дело Виталия Маркива как тревожный звонок о состоянии итальянского правосудия"

Об этом сообщает посольство Украины в Италии в Facebook.

Итальянский адвокат и защитник Маркива заявил, что это дело стало сигналом "предвзятости, заидеологизированности и других недостатков итальянской судебной системы".

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Глава союза адвокатов-криминалистов отметил, что "сигналы болезни, озвученные адвокатом, должны стать предметом особого внимания всего итальянского общества".

Напомним, 12 июля итальянский суд в Павии приговорил бойца Национальной гвардии Виталия Маркива к 24 годам заключения за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли, который был в Славянске.

 

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