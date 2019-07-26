Предупреждение Сеулу: Ким Чен Ын прокомментировал ракетные испытания

26 июля, 2019, 11:48

Руководство КНДР заявило, что недавние испытания двух ракет были проведены, чтобы послать сигнал руководству Южной Кореи

Об этом сообщает ЦТАК.

Сообщается, что пуски ракет, которыми руководил Ким Чен Ын, были проведены, чтобы послать "официальное предупреждение южнокорейским милитаристам, которые с большим стремлением разворачивают ультрасовременное наступательное вооружение в Южной Корее и продолжают проводить военные учения вопреки неоднократным предупреждениям со стороны КНДР".

Напомним, 25 июля военные КНДР провели на восточном побережье Корейского полуострова запуски двух ракет.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что запущенные две новые тактические управляемые ракеты со стороны КНДР очень похожи на российские "Искандеры".