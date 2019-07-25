КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
25 июля, 2019, 08:57
Северная Корея осуществила утром 25 июля запуск двух ракет малой дальности
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуски были сделаны с территории города Вонсан на юго-востоке страны в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 430 километров.
Власти Японии выразили озабоченность северокорейскими запусками, но добавили, что они не представляли угрозы для страны.
- В предыдущий раз КНДР запускала ракеты в начале мая. Тогда президент США Дональд Трамп заявлял, что его не волнуют ракеты малой дальности.
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