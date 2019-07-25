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Espreso.tvМирКНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила утром 25 июля запуск двух ракет малой дальности

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуски были сделаны с территории города Вонсан на юго-востоке страны в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 430 километров.

Власти Японии выразили озабоченность северокорейскими запусками, но добавили, что они не представляли угрозы для страны.

  • В предыдущий раз КНДР запускала ракеты в начале мая. Тогда президент США Дональд Трамп заявлял, что его не волнуют ракеты малой дальности.
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