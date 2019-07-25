КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

25 июля, 2019, 08:57

Северная Корея осуществила утром 25 июля запуск двух ракет малой дальности

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуски были сделаны с территории города Вонсан на юго-востоке страны в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 430 километров.

Власти Японии выразили озабоченность северокорейскими запусками, но добавили, что они не представляли угрозы для страны.