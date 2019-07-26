Полиция обыскивает помещения комиссии избирательного округа в Кривом Роге

26 июля, 2019, 19:15

26 июля в Кривом Роге в помещении окружной избирательной комиссии №37 полиция осуществляет следственные действия - изучает компьютеры и избирательную документацию

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

"26 июля работники полиции в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины получили постановление Центрально-Городского суда г. Кривой Рог о временном доступе к компьютерной технике окружной избирательной комиссии №37 ", - говорится в сообщении.