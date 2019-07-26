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Espreso.tvОбществоПолиция обыскивает помещения комиссии избирательного округа в Кривом Роге

Полиция обыскивает помещения комиссии избирательного округа в Кривом Роге

26 июля в Кривом Роге в помещении окружной избирательной комиссии №37 полиция осуществляет следственные действия - изучает компьютеры и избирательную документацию

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

"26 июля работники полиции в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины получили постановление Центрально-Городского суда г. Кривой Рог о временном доступе к компьютерной технике окружной избирательной комиссии №37 ", - говорится в сообщении.

  • Напомним, что полицией Днепропетровской области за период избирательного процесса открыто 26 уголовных производств.
  • Из-за нарушений в 5 округах будут повторно считать голоса.
  • Из-за нарушений на выборах в Раду открыто более 500 производств.
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