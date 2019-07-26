НАБУ обыскивает Окружной административный суд Киева, - СМИ
26 июля, 2019, 12:48
Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в Окружной административный суд Киева
Об этом сообщает Lb со ссылкой на собственные источники.
Причины обыска пока неизвестны.
Напомним, что этот суд принимал следующие решения:
- о возобновлении Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы;
- запрет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения;
- отмена национализации Приватбанка;
- остановка переименования УПЦ МП.
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