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Espreso.tvОбществоНАБУ обыскивает Окружной административный суд Киева, - СМИ

НАБУ обыскивает Окружной административный суд Киева, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в Окружной административный суд Киева

Об этом сообщает Lb со ссылкой на собственные источники.

Причины обыска пока неизвестны.

Напомним, что этот суд принимал следующие решения:

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