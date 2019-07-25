Российские боевые самолеты залетели на территорию Финляндии
25 июля, 2019, 17:51
Финское пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе
Об этом сообщает Yle.
"Пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимально на один километр и находилось внутри финских границ всего около двух минут.
Однако, пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине предъявление обвинения не представляется возможным.
- Напомним, российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи. После этого были подняты истребители и сделаны предупредительные выстрелы.
- Вслед за этим Япония заявила, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушное пространство над группой островов Такэсима.
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