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Espreso.tvМирРоссийские боевые самолеты залетели на территорию Финляндии

Российские боевые самолеты залетели на территорию Финляндии


фото: reuters
Финское пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе
Об этом сообщает Yle.

"Пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимально на один километр и находилось внутри финских границ всего около двух минут.

Однако, пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине предъявление обвинения не представляется возможным.

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