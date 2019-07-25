Российские боевые самолеты залетели на территорию Финляндии

"Пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимально на один километр и находилось внутри финских границ всего около двух минут.

Однако, пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине предъявление обвинения не представляется возможным.