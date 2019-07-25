Азербайджанский истребитель упал в Каспийское море
25 июля, 2019, 10:54
Ночью 24 июля истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана исчез с радаров
Как сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, самолет выполнял учебный полет.
По предварительной версии, самолет упал в Каспийское море.
В оборонном ведомстве заявили, что принимаются меры по поиску и спасению пилота.
Напомним, в Польшу 17 июля из-за птицы аварийно сел американский истребитель.
А 10 июня в Катаре с иткнулися два военных самолета.
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