Азербайджанский истребитель упал в Каспийское море

25 июля, 2019, 10:54

Ночью 24 июля истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана исчез с радаров

Как сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, самолет выполнял учебный полет.

По предварительной версии, самолет упал в Каспийское море.

В оборонном ведомстве заявили, что принимаются меры по поиску и спасению пилота.

Напомним, в Польшу 17 июля из-за птицы аварийно сел американский истребитель.

А 10 июня в Катаре с иткнулися два военных самолета.