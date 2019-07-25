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Espreso.tvМирАзербайджанский истребитель упал в Каспийское море

Азербайджанский истребитель упал в Каспийское море


фото: minval
Ночью 24 июля истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана исчез с радаров

Как сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, самолет выполнял учебный полет.

По предварительной версии, самолет упал в Каспийское море.

В оборонном ведомстве заявили, что принимаются меры по поиску и спасению пилота.

Напомним, в Польшу 17 июля из-за птицы аварийно сел американский истребитель.

А 10 июня в Катаре с иткнулися два военных самолета.

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