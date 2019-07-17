В Польше из-за птицы аварийно сел американский истребитель
17 июля, 2019, 18:09
В Польше в среду, 17 июля, американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку из-за повреждения двигателя
Об этом сообщил пресс-секретарь родов вооруженных сил Польши Марек Павляк, передает RMF.FM.
По его словам, во время старта в двигатель самолета влетел птица, поэтому пилот принял решение вернуться на авиабазу вылета в городе Повидз.
После технического осмотра самолет снова вылетел для выполнения задания.
Напомним, в начале июля американский штурмовик сбросил снаряды над Флоридой из-за столкновения с птицей.
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