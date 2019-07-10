В Катаре столкнулись два военных самолета

10 июля, 2019, 10:34

Два тренировочных самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе

Об этом в среду, 10 июля, сообщает агентство Reuters .

"Во время учебного полета произошло столкновение между двумя учебными самолетами, и пилоты смогли безопасно выбраться из самолета с помощью катапультного кресла", - говорится в сообщении на странице министерства в Twitter.

Информация о причинах столкновения не приводится.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.