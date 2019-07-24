Правительство проверит цены на электричество для промышленности

24 июля, 2019, 15:44

Кабинет министров Украины поручил проверить цены на электроэнергию для промышленных потребителей с введением нового рынка электроэнергии

Поручение об этом дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 24 июля, передает Укринформ .

"У меня информации таковой (о повышении тарифов на электроэнергию для промышленности - ред.) нет. Все то, что я видел, говорит о снижении цены. Мы информацию проверим. Поскольку все решения правительства приняты для того, чтобы цена осталась неизменной, мы разберемся. Для населения электроэнергия вообще ни на копейку не должна подорожать ", - сообщил Гройсман.

Отметим, что после введения нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года, цена электричества для промышленности зависит от рыночных факторов. Она формируется на биржевых площадках, на которых ее покупают поставщики электроэнергии.

Ранее о росте стоимости электроэнергии после запуска нового рынка сообщала компания "Интерпайп" Виктора Пинчука. Там заявили, что стоимость электричества для них выросла на 22%. О росте цен на электричество сообщили и в государственном Укрэнерго. Там зафиксировали рост цены на 30%.