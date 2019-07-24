Правительство проверит цены на электричество для промышленности
Поручение об этом дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 24 июля, передает Укринформ .
"У меня информации таковой (о повышении тарифов на электроэнергию для промышленности - ред.) нет. Все то, что я видел, говорит о снижении цены. Мы информацию проверим. Поскольку все решения правительства приняты для того, чтобы цена осталась неизменной, мы разберемся. Для населения электроэнергия вообще ни на копейку не должна подорожать ", - сообщил Гройсман.
Отметим, что после введения нового рынка электроэнергии 1 июля 2019 года, цена электричества для промышленности зависит от рыночных факторов. Она формируется на биржевых площадках, на которых ее покупают поставщики электроэнергии.
Ранее о росте стоимости электроэнергии после запуска нового рынка сообщала компания "Интерпайп" Виктора Пинчука. Там заявили, что стоимость электричества для них выросла на 22%. О росте цен на электричество сообщили и в государственном Укрэнерго. Там зафиксировали рост цены на 30%.
-
Напомним, 1 июля в Украине была запущена новая модель рынка электроэнергии . Это было предусмотрено законом "О рынке электрической энергии", который Рада приняла в апреле 2017 года.
-
В связи с этим единственный покупатель и продавец электроэнергии - ГП Энергорынок - начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками / потребителями, биржи - рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).
-
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает снижение цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 августа.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют