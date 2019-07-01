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Espreso.tvОбществоВ Украине заработал новый рынок электроэнергии

В Украине заработал новый рынок электроэнергии

С понедельника, 1 июля, в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии

Соответствующая норма содержит закон "О рынке электрической энергии", передает Еспресо.TV .

Закон регулирует механизмы купли-продажи электроэнергии и предусматривает, в частности, двусторонние соглашения, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставка выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.

Для внедрения нового рынка электроэнергии правительство создало на базе ГП "Энергорынком" два предприятия - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

Кроме того, правительство обязало госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "гарантированно покупателю" - это должно обеспечить постоянную цену на электроэнергию для населения до конца года.

  • Напомним, 5 июня Кабинет министров Украины принял ряд документов, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года .
  • Кабинет министров Украины ввел предельные цены на электроэнергию , чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля.
  • С апреля в Украине в тестовом режиме запустили платформы сегментов оптового рынка "на сутки вперед" и "внутридобовий рынок", "рынок двусторонних договоров".
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