В Украине заработал новый рынок электроэнергии

1 июля, 2019, 09:35

С понедельника, 1 июля, в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии

Соответствующая норма содержит закон "О рынке электрической энергии", передает Еспресо.TV .

Закон регулирует механизмы купли-продажи электроэнергии и предусматривает, в частности, двусторонние соглашения, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставка выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.

Для внедрения нового рынка электроэнергии правительство создало на базе ГП "Энергорынком" два предприятия - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

Кроме того, правительство обязало госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "гарантированно покупателю" - это должно обеспечить постоянную цену на электроэнергию для населения до конца года.