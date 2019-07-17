Электричество для бизнеса подешевеет с 1 августа - НКРЭКП

17 июля, 2019, 10:01

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает снижение цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 августа

Об этом заявила председатель НКРЭПУ Оксана Кривенко, пишет Liga.net .

По ее словам, это произойдет в результате пересмотра тарифа для оператора системы передачи - Укрэнерго, утвержденного комитетом Верховной Рады по ТЭК 12 июля.

"После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема работает в штатном режиме, перерывов в энергоснабжения не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка", - заявила Кривенко.