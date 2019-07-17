Электричество для бизнеса подешевеет с 1 августа - НКРЭКП
17 июля, 2019, 10:01
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает снижение цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 августа
Об этом заявила председатель НКРЭПУ Оксана Кривенко, пишет Liga.net .
По ее словам, это произойдет в результате пересмотра тарифа для оператора системы передачи - Укрэнерго, утвержденного комитетом Верховной Рады по ТЭК 12 июля.
"После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема работает в штатном режиме, перерывов в энергоснабжения не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка", - заявила Кривенко.
- Напомним, 1 июля в Украине была запущена новая модель рынка электроэнергии. Это было предусмотрено законом "О рынке электрической энергии", который Рада приняла в апреле 2017 года.
- В связи с этим единственный покупатель и продавец электроэнергии - ГП Энергорынок - начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками/потребителями, биржи - рынок "на сутки вперед" и внутреннесуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).
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