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Espreso.tvОбществоЭлектричество для бизнеса подешевеет с 1 августа - НКРЭКП

Электричество для бизнеса подешевеет с 1 августа - НКРЭКП


фото: ukranews
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает снижение цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 августа

Об этом заявила председатель НКРЭПУ Оксана Кривенко, пишет Liga.net .

По ее словам, это произойдет в результате пересмотра тарифа для оператора системы передачи - Укрэнерго, утвержденного комитетом Верховной Рады по ТЭК 12 июля.

"После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема работает в штатном режиме, перерывов в энергоснабжения не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка", - заявила Кривенко.

  • Напомним, 1 июля в Украине была запущена новая модель рынка электроэнергии. Это было предусмотрено законом "О рынке электрической энергии", который Рада приняла в апреле 2017 года.
  • В связи с этим единственный покупатель и продавец электроэнергии - ГП Энергорынок - начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками/потребителями, биржи - рынок "на сутки вперед" и внутреннесуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).
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