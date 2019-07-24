Мюллер заявил, что его расследование не оправдывает Трампа

24 июля, 2019, 16:40

Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер опроверг заявление президента США Дональда Трампа о "полном оправдании" по итогам расследования дела о российском вмешательстве

Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе США, передает AP.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли в отчете полностью оправдано президента, Мюллер ответил: "Нет. Это не то, о чем говорится в отчете".

По словам Мюллера, его расследование не очищает Трампа от возможных обвинений в препятствовании правосудию.