//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМюллер заявил, что его расследование не оправдывает Трампа

Мюллер заявил, что его расследование не оправдывает Трампа


фото: ap
Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер опроверг заявление президента США Дональда Трампа о "полном оправдании" по итогам расследования дела о российском вмешательстве

Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе США, передает AP.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли в отчете полностью оправдано президента, Мюллер ответил: "Нет. Это не то, о чем говорится в отчете".

По словам Мюллера, его расследование не очищает Трампа от возможных обвинений в препятствовании правосудию.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Впоследствии Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

больше новостей

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать