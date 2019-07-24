Мюллер заявил, что его расследование не оправдывает Трампа
24 июля, 2019, 16:40
Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер опроверг заявление президента США Дональда Трампа о "полном оправдании" по итогам расследования дела о российском вмешательстве
Об этом он заявил во время слушаний в Конгрессе США, передает AP.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли в отчете полностью оправдано президента, Мюллер ответил: "Нет. Это не то, о чем говорится в отчете".
По словам Мюллера, его расследование не очищает Трампа от возможных обвинений в препятствовании правосудию.
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Впоследствии Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.
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