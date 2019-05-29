29 мая, 2019, 18:33

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который был назначен в 2017 году для проведения расследования относительно вмешательства России в президентские выборы в США, официально заявил о своем уходе

С соответствующим заявлением он выступил в среду в ходе специальной пресс-конференции в американском Минюсте, сообщает The New York Times .

"Мы формально закрыли отдел специального представителя. А я увольняюсь из Департамента юстиции, чтобы вернуться к частной жизни", - сказал Мюллер. Он добавил, что по итогам расследования следователи не могут уверенно сказать, что президент США Дональд Трамп совершил преступление.

"Если бы мы были уверены, что президент точно не совершил преступление, мы бы заявили об этом. Поэтому мы не рассматривали вариант обвинить президента в чем-то", - добавил он. Также он отказался обсуждать детали расследования российского вмешательства в выборы за пределами его официального отчета. Однако, он подтвердил, что были обнаружены многочисленные и систематические попытки повлиять на избирательный процесс в США. И это заслуживает "внимания каждого американца".