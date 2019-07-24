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Espreso.tvСпортЛомаченко готовится к рискованному повороту в карьере

Ломаченко готовится к рискованному повороту в карьере


фото: boxingscene.com
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что может снова изменить весовую категорию

Об этом он заявил в интервью ifl.tv.

Чемпион мира в легком весе (61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко не исключает, что может попробовать себя в четвертой весовой категории - первой полусредней (до 63,5).

"Это зависит от того, как мое тело будет расти. Это зависит от моих физических кондиций. Так что в будущем это может произойти", - сказал Ломаченко.

Легкий дивизион - уже третий для украинца и сейчас многие эксперты называют Ломаченко слишком мелким для этой категории.

Кроме легкого веса, Ломаченко был чемпионом мира в полулегком (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59 кг).

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