Ломаченко готовится к рискованному повороту в карьере
24 июля, 2019, 15:44
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что может снова изменить весовую категорию
Об этом он заявил в интервью ifl.tv.
Чемпион мира в легком весе (61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко не исключает, что может попробовать себя в четвертой весовой категории - первой полусредней (до 63,5).
"Это зависит от того, как мое тело будет расти. Это зависит от моих физических кондиций. Так что в будущем это может произойти", - сказал Ломаченко.
Легкий дивизион - уже третий для украинца и сейчас многие эксперты называют Ломаченко слишком мелким для этой категории.
Кроме легкого веса, Ломаченко был чемпионом мира в полулегком (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59 кг).
- Напомним, 20 июля было объявлено, что Василий Ломаченко встретится с Люком Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне.
- 23 июля промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн рассказал, за счет чего британец может победить Василия Ломаченко .
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