Промоутер объяснил, благодаря чему Кэмпбелл победит Ломаченко
Об этом сообщает Mirror.
По словам Хирна, шансы Кэмпбелла на успех повышает то, что бой состоится в Великобритании, а сам боксер обладает необходимым интеллектом на способностями, чтобы отобрать у Ломаченко титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
"Проведение боя в Великобритании повышает шансы Люка на победу. Лучший боец мира сразится против лучшего в истории британского любителя. Я уверен, что Люку хватит боксерского интеллекта и способностей, чтобы побить Ломаченко", - сказал Хирн.
Промоутер назвал украинца гениальным боксером, преодолев которого Кэмпбелл получит шанс войти в историю.
"Кэмпбелл - на пике карьеры, у него есть шанс войти в историю. Впрочем, Люку придется сражаться против гениального Ломаченко. Василия можно сравнить с Рэем Леонардом и другими выдающимися боксерами всех времен. Однако, у нашего парня есть шанс его победить", - сказал Хирн.
- Напомним, 20 июля было объявлено, что Василий Ломаченко встретится с Люком Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне .
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