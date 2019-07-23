Промоутер объяснил, благодаря чему Кэмпбелл победит Ломаченко

23 июля, 2019, 11:57

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн рассказал, за счет чего британец может победить украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает Mirror.

По словам Хирна, шансы Кэмпбелла на успех повышает то, что бой состоится в Великобритании, а сам боксер обладает необходимым интеллектом на способностями, чтобы отобрать у Ломаченко титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

"Проведение боя в Великобритании повышает шансы Люка на победу. Лучший боец мира сразится против лучшего в истории британского любителя. Я уверен, что Люку хватит боксерского интеллекта и способностей, чтобы побить Ломаченко", - сказал Хирн.

Промоутер назвал украинца гениальным боксером, преодолев которого Кэмпбелл получит шанс войти в историю.

"Кэмпбелл - на пике карьеры, у него есть шанс войти в историю. Впрочем, Люку придется сражаться против гениального Ломаченко. Василия можно сравнить с Рэем Леонардом и другими выдающимися боксерами всех времен. Однако, у нашего парня есть шанс его победить", - сказал Хирн.