Директор ФБР: Россия попытается повлиять на выборы в США

24 июля, 2019, 17:14

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй предупредил, что Россия намерена вмешаться в американские выборы, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы

Об этом он заявил во время слушаний в юридическом комитете Сената США, передает Reuters.

"Россияне, несомненно, намерены попытаться вмешаться в наши выборы", - заявил Рэй.

Отвечая на вопрос о том, были ли эффективны американские санкции, руководитель ФБР заявил, что санкционный режим недостаточно сдерживает РФ.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и росссиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Впоследствии Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и уходит из Министерства юстиции.