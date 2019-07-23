Задержание крымских татар в Москве: суд объявил дату рассмотрения дел

23 июля, 2019, 16:45

Судебные заседания по административным делам на крымских татар, задержанных 11 июля этого года у Верховного суда РФ, состоятся 29 июля

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Отмечается, что в Таганском районном суде Москвы 29 июля пройдут судебные заседания над крымско-татарскими активистами, приехавшими поддержать своих соотечественников на апелляционной суд по "делу Хизб ут-Тахрир" (первая Бахчисарайский группа): Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова и Ремзи Меметова.

29 июля в 10:00 Таиров Р.М.

29 июля в 10:10 Абдуллаев Э.Р.

29 июля в 10:30 Гавриков А.А.

29 июля в 10:40 Усеинов К.Н.

29 июля в 10:50 Ибраимов Н.А.

29 июля в 11:00 Бейтуллаев Р.Е.

29 июля в 11:10 Абдуразаков А.Н.

29 июля в 11:20 Аппазов З.З.

29 июля в 11:30 Джелялова Р.А.

29 июля в 11:40 Измайлов Э.Р.

29 июля в 11:50 Джемилев М.Е.

29 июля в 12:00 Сайфуллин И.Н.

29 июля в 14:00 Камилов Р.Ш.

29 июля в 14:20 Ахаев М.Д.

29 июля в 14:30 Хощу А.Н.