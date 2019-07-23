Задержание крымских татар в Москве: суд объявил дату рассмотрения дел
Об этом сообщает Крымская солидарность.
Отмечается, что в Таганском районном суде Москвы 29 июля пройдут судебные заседания над крымско-татарскими активистами, приехавшими поддержать своих соотечественников на апелляционной суд по "делу Хизб ут-Тахрир" (первая Бахчисарайский группа): Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова и Ремзи Меметова.
29 июля в 10:00 Таиров Р.М.
29 июля в 10:10 Абдуллаев Э.Р.
29 июля в 10:30 Гавриков А.А.
29 июля в 10:40 Усеинов К.Н.
29 июля в 10:50 Ибраимов Н.А.
29 июля в 11:00 Бейтуллаев Р.Е.
29 июля в 11:10 Абдуразаков А.Н.
29 июля в 11:20 Аппазов З.З.
29 июля в 11:30 Джелялова Р.А.
29 июля в 11:40 Измайлов Э.Р.
29 июля в 11:50 Джемилев М.Е.
29 июля в 12:00 Сайфуллин И.Н.
29 июля в 14:00 Камилов Р.Ш.
29 июля в 14:20 Ахаев М.Д.
29 июля в 14:30 Хощу А.Н.
- 11 июля в Москве задержали более 50 крымских татар, которые приехали поддержать осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"
- МИД Украины выразил протест против задержания силовиками в Москве крымских татар, которые собрались у Верховного Суда РФ на акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в "терроризме"
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют