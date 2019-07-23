United Kingston: Иванка Трамп сделал описку, поздравляя Джонсона с избранием

23 июля, 2019, 17:58

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка допустила ошибку в поздравлении Бориса Джонсона, который станет следующим премьером Британии, чем вызвала волну насмешек в сети

Об этом сообщает Европейская правда.

Иванка Трамп в своем Twitter поздравила Джонсона с тем, что он станет следующим премьер-министром объединенного Кингстона (United Kingston) ". Очевидно, она хотела написать United Kingdom, но ошиблась.

Некорректный пост немедленно удалили и вскоре появился новый, без ошибок.

Однако ее пост быстро разошелся по сети. Пользователи смеялись над публикацией и вспоминали, как Дональд Трамп сообщил в Twitter о своей встрече с "принцем китов".

Некоторые шутил, что Борис Джонсон будет рад встретиться с президентом Соединенных стейков (United Steaks).

Издание Politico отреагировало на конфуз заголовком "Иванка Трамп поздравила Бориса Джонсона, следующего премьера... Ямайки!". Город Кингстон является столицей Ямайки.

Издание также пошутило, что дочь президента США, когда писал твиты, могла думать также о Кингстоне-на-Темзе в юго-западном Лондоне, или, возможно, о Кингстоне-на-Галли в Восточном Йоркшире.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, сменив Терезу Мэй.