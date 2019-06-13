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Espreso.tvОбществоТрамп насмешил ляпом в Twitter: назвал принца Уэльского "принцем китов"

Трамп насмешил ляпом в Twitter: назвал принца Уэльского "принцем китов"

В сети смеются над президента США Дональда Трампа: его твит о встрече с принцем Уэльским Чарльзом вдохновил пользователей на шутки и "фотожабы"

В своем твите Трамп допустил ошибку, назвав принца Уэльского (рrince of Wales) принцем китов (рrince of Whales).

"Я встретился королевой Англии (Соединенного Королевства), принцем китов, премьер-министром Соединенного Королевства, премьер-министром Ирландии, президентами Франции и Польши", - написал Трамп в твите от 13 июня.

"Киты" в твите Трампа появились в результате ошибочного написания слова "Уэльс", ведь английском эти два слова различаются в написании только одной буквой - Wales и whales.

Пользователи начали шутить по этому поводу, после чего президент США исправил сообщение, но в сети уже успели сделать скриншоты.

 

 

 

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