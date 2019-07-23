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Espreso.tvМирДжонсона избрали новым премьером Британии

Джонсона избрали новым премьером Британии


фото: reuters
Бывшего мэра Лондона и экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона избрали главой Консервативной партии и 77-м премьер-министром Великобритании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Джонсона поддержали 92,153 членов Консервативной партии. Его оппонент получил 46,656 голосов.

На должность претендовали бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант. Голосование за кандидатов проходило среди 160 тыс. членов Консервативной партии, голосовавших в течение месяца.

Победитель официально вступит в должность премьер-министра в среду днем, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.

Борис Джонсон, который является сторонником "жесткого" Brexit, ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за несогласия со стратегией Мэй по выходу из ЕС. Он неоднократно обещал вывести Британию из Союза 31 октября с соглашением или без него.

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